محمد بن مسعود - الدمام - 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 02:21 PM تحدّ من مدى الرؤية الأفقية توقعات "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل توقعات "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ‏لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة ‏والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة ‏حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.‏ الكلمات المفتاحية ، توقعات "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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