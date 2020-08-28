، "الأرصاد": رياح وأتربة على تيماء ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تستمر حتى الـ 4 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس