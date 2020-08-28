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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 02:09 PM
الحالة تستمر حتى الـ 4 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.
، "الأرصاد": رياح وأتربة على تيماء ،
المصدر : الخليج 365
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