السعودية اليوم / إدارة تعليم المدينة المنورة تناقش التهيئة الإرشادية في ظل جائحة كورونا



المدينة المنورة 9 محرم 1442ھ الموافق 28 أغسطس 2020م واس

عقدت إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة في إدارة الإرشاد الطلابي "بنات" أمس ،لقاءها السنوي الافتراضي عن بُعد بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مريم الجهني ومديرة إدارة الإرشاد فاطمة الجهني وبمشاركة 405 من المرشدات الطلابيات في المدارس.

وناقش اللقاء التهيئة الإرشادية للطالبات عن بُعد وتفعيل الأسبوع التمهيدي في ظل جائحة

وفي ختام اللقاء كان تكريم الفائزات بجائزتي صناع التميز والإرشاد عن بُعد .

من جهة أخرى أصدرت إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" مطويات تبين خطة الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصفوف الأول والرابع الابتدائي والأول متوسط والأول ثانوي.

// انتهى //

14:50ت م

0056



المدينة المنورة 9 محرم 1442ھ الموافق 28 أغسطس 2020م واسعقدت إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة في إدارة الإرشاد الطلابي "بنات" أمس ،لقاءها السنوي الافتراضي عن بُعد بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مريم الجهني ومديرة إدارة الإرشاد فاطمة الجهني وبمشاركة 405 من المرشدات الطلابيات في المدارس.وناقش اللقاء التهيئة الإرشادية للطالبات عن بُعد وتفعيل الأسبوع التمهيدي في ظل جائحة كورونا والإرشاد النفسي للطالبات وخطة التعامل مع الحالات الخاصة في ظل الظروف الحالية والتوجيه المهني.وفي ختام اللقاء كان تكريم الفائزات بجائزتي صناع التميز والإرشاد عن بُعد .من جهة أخرى أصدرت إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" مطويات تبين خطة الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصفوف الأول والرابع الابتدائي والأول متوسط والأول ثانوي.// انتهى //14:50ت م0056

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