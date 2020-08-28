السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والعلا



المدينة المنورة 9 محرم 1442هـ الموافق 28 أغسطس 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والعلا لهذا اليوم .

وتضمنت الحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍّ في مدى الرؤية.

// انتهى //

14:48ت م

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