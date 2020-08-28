السعودية اليوم / شرطة الرياض : القبض على تسعة مقيمين امتهنوا تجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار



الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من (8 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية) ، أعدوا موقعين في حيي النسيم والحائر لتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار لحسابهم الخاص، حيث ضبط بداخلهما (15) مركبة مجزأة مجهولة المُلكية تم إخفاء معالمها، إضافة إلى مركبة أخرى مسروقة داخل أحد الموقعين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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14:37ت م

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