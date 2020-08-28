السعودية اليوم / رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل



حائل 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ‏لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة ‏والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة ‏حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.‏

‏// انتهى //‏

13:57ت م

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