- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السفارة في الأردن: طبقوا الإجراءات الاحترازية والتزموا بأمر الدفاع رقم 11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في الأردن: طبقوا الإجراءات الاحترازية والتزموا بأمر الدفاع رقم 11
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت السفارة السعودية في الأردن المواطنين المتواجدين هناك إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالقواعد الصادرة من الجهات الرسمية.
تطبيق الإجراءات الاحترازية
وقالت السفارة في بيان لها : تود السفارة أن تؤكد للإخوة المواطنين الكرام المتواجدين حاليا في الأردن الشقيق على أهمية الالتزام بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية الأردنية المختصة لمواجهة انتشار فايروس “كورونا”.
التقيد بأمر الدفاع رقم 11
كما أوصت السفارة بالتقيد بأمر الدفاع رقم (11) الصادر عن الحكومة الأردنية، وتحري السلامة العامة والتباعد الجسدي، وتجنب المناطق التي تخضع للعزل والمناطق التي حولها، ولبس الكمامة والقفازات عند التجول، والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون متى ما استدعت الحاجة، والابتعاد عن أماكن الازدحام والأسواق المكتظة.
ودعت السفارة الحالات الطارئة إلى التواصل على أرقام الطوارئ في السفارة، متمنية السلامة للجميع.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في الأردن: طبقوا الإجراءات الاحترازية والتزموا بأمر الدفاع رقم 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.