السفارة في الأردن: طبقوا الإجراءات الاحترازية والتزموا بأمر الدفاع رقم 11

2020-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت السفارة السعودية في الأردن المواطنين المتواجدين هناك إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالقواعد الصادرة من الجهات الرسمية.

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تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقالت السفارة في بيان لها : تود السفارة أن تؤكد للإخوة المواطنين الكرام المتواجدين حاليا في الأردن الشقيق على أهمية الالتزام بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية الأردنية المختصة لمواجهة انتشار فايروس “كورونا”.

التقيد بأمر الدفاع رقم 11

كما أوصت السفارة بالتقيد بأمر الدفاع رقم (11) الصادر عن الحكومة الأردنية، وتحري السلامة العامة والتباعد الجسدي، وتجنب المناطق التي تخضع للعزل والمناطق التي حولها، ولبس الكمامة والقفازات عند التجول، والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون متى ما استدعت الحاجة، والابتعاد عن أماكن الازدحام والأسواق المكتظة.

ودعت السفارة الحالات الطارئة إلى التواصل على أرقام الطوارئ في السفارة، متمنية السلامة للجميع.

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