الصحة: نقل مصاب كورونا عبر الهلال الأحمر في هذه الحالة

2020-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن ضوابط نقل مصابي كورونا عبر إسعاف الهلال الأحمر.

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حالات نقل مريض كورونا

وتلقت الصحة سؤالاً عبر تويتر جاء فيه: في حال تطورت حالتي وأنا مصاب بكورونا هل هل الهلال الأحمر ينقلني أو أذهب بنفسي إلى الطوارئ؟

وردت الصحة بالقول: في حالة تطورت الأعراض لوضع أشد يجب الاتصال علی (۹۳۷) لمعرفة التوجيه المناسب، وإذا كان الوضع إسعافي مثل ضيق شديد في التنفس يجب الاتصال بالهلال الأحمر.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس ، عن تسجيل (1019) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (311855) حالة، من بينها (21815) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1582) حالة حرجة، كما سجلت (1310) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (286255) حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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