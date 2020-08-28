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2020-08-28 أمن الطرق: اللوحات المخالفة والمطموسة تستوجب العقوبة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعاد أمن الطرق التأكيد على عدد من السلوكيات التي يرتكبها البعض بخصوص لوحة السيارات والتي تخالف نظام المرور. وقال حساب الإدارة العامة لأمن الطرق إن سير المركبة بدون لوحات أو استخدام لوحة غير نظامية أو غير عائدة للمركبة وكذلك طمس أو محاولة طمس اللوحة جميع هذه التصرفات هي مخالفة صريحة لنصوص نظام المرور ولائحته التنفيذية.

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