ضوابط استحقاق دعم برنامج تمهير

2020-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل صندوق هدف صرف دعم برنامج تمهير لخريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بالإضافة إلى الحاصلين على درجة البكالوريوس من السعوديين والسعوديات.

ما هو برنامج تمهير ؟

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

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ضوابط الحصول على دعم تمهير

ينبغي أن تتوافر الشروط التالية في المتقدم للبرنامج:

أن يكون حاملاً للجنسية السعودية.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

ألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًا.

لم يستفد من البرنامج سابقًا.

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

مزايا تمهير

إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.

زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.

شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».

حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.

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