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2020-08-28 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة حوثية بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية Advertisements متابعات الخليج 365 - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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