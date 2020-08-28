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فيديو يكشف قصة مسن ابتزته مراهقة على WhatsApp بصورة مخلة
5 خطوات مهمة لتأمين حسابك
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الخبير التقني سعيد الدويغري تفاصيل تعرض أحد المسنين للابتزاز بسبب صورة مخلة عبر WhatsApp بعد استدراجه من قبل إحدى المراهقات.
استدراج وابتزاز
وقال الدويغري خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن أحد كبار السن اختُرق هاتفُه بواسطة فتاة صغيرة في السن بعد أن استدرجته وقامت بتصويره في أوضاع مخلّة، وبعد ذلك قامت بابتزازه، ناصحاً الشباب بضرورة توعية كبار السن بمثل هذه الأمور.
ومع بداية الدراسة وجه الدويغري نصيحة إلى الآباء بعدم المبالغة في شراء أجهزة ذكية بأسعار باهظة الثمن للأطفال، وإنما يكفي شراء جهاز بسعر بسيط مع وضع برامج أصلية لحمايته من الاختراق، مبيناً أنه في حال تم اختراق الحساب أو الجهاز يجب التواصل مع الدعم الفني للحماية.
5 خطوات لتأمين WhatsApp
يُشار إلى أن هناك 5 خطوات تجعل تطبيق “واتساب” آمناً في الهاتف، وهي: تحديد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالتك، وتقييد إضافتك إلى مجموعة الدردشة دون إذن، وإخفاء آخر ظهور لحالتك على Last seen، وإضافة قفل حيوي لمنع الوصول كـ “البصمة”، وحظر جهات الاتصال غير المرغوبة في إرسال الرسائل.
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