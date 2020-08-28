محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 12629 بينها 11093 حالة نشطة سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة. وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 12629 إصابة، بينها 11093 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 226 حالة، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 1310 حالات.ليبيا فيروس كورونا الجديد 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 01:27 PM Advertisements إجمالي الإصابات 12629 بينها 11093 حالة نشطة ليبيا: 355 حالة إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا ليبيا: 355 حالة إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة. وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 12629 إصابة، بينها 11093 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 226 حالة، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 1310 حالات. الكلمات المفتاحية ، ليبيا: 355 حالة إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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