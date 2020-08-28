، رسمياً.. ترامب يعلن قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسية ثانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجري الانتخابات في الثالث من نوفمبر المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قبوله -رسمياً- ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية، أمام مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وأكّد ترامب؛ في كلمة له في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة، متعهداً بأن يكون الاقتصاد الأمريكي في حال فوزه بولاية ثانية أقوى اقتصاد في التاريخ.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل.دونالد ترامب