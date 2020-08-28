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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، تسجيلها 44235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و761391 إصابة منذ ظهور الفيروس بالبلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 118649 حالة وفاة.
وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.البرازيل فيروس كورونا الجديد
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 01:15 PM
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضيةالبرازيل تسجل 44235 إصابة جديدة و984 حالة وفاة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، تسجيلها 44235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و761391 إصابة منذ ظهور الفيروس بالبلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 118649 حالة وفاة.
وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
، البرازيل تسجل 44235 إصابة جديدة و984 حالة وفاة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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