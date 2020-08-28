شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» تشدد على حماية الأطفال بالمدارس ومنع العقوبات التأديبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شددت هيئة حقوق الإنسان على حماية الأطفال بالمدارس والمؤسسات التربوية ومسؤوليتهم عن منع أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية والرقابة بما يمنع الأذى عنهم .
كما أكدت على أحقية الأطفال في الإلتحاق بالتعليم وعدم جواز أي إجراء إداري يمنع قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس .
ونبهت " حقوق الإنسان " على إلزام إدارة المدرسة بالإستفسار عن أسباب إنقطاعه وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة .
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