شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» تشدد على حماية الأطفال بالمدارس ومنع العقوبات التأديبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شددت هيئة حقوق الإنسان على حماية الأطفال بالمدارس والمؤسسات التربوية ومسؤوليتهم عن منع أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية والرقابة بما يمنع الأذى عنهم .

كما أكدت على أحقية الأطفال في الإلتحاق بالتعليم وعدم جواز أي إجراء إداري يمنع قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس .

ونبهت " حقوق الإنسان " على إلزام إدارة المدرسة بالإستفسار عن أسباب إنقطاعه وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة .