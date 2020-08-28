شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل واقعة الإعتداء على لجنة إزالة التعديات في واقعة محطة وقود جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قالت المصادر بأن هناك تفاصيل جديدة حول الإعتداء الذي تم على أعضاء اللجنة لأمانة جدة أثناء إزالة محطة وقود على أرض حكومية بطريق مكة الجديد من قل مجهولين رمضان الماضي.

وأوضحت المصادر ، إن أعضاء اللجنة تفاجأوا في شهر رمضان الماضي بعدد من الأشخاص قاموا بالاعتداء عليهم، مستخدمين أدوات مختلفة، لمنعهم من أداء مهمتهم بإزالة تعديات على أراضٍ للدولة ، مردفة بأن أحد المعتدين قام بصدم متعمد للمركبة الأمنية المرافقة للجنة، فيما تحطم زجاج إحدى المركبات التابعة للأمانة، وأصيب اثنان من الموظفين بإصابات متفاوتة، ما استدعى نقلهم للمستشفى، ولاذ المعتدون بالفرار من الموقعوفقا لصحيفة “عكاظ”.

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وتابعت المصادر بأن شرطة جدة بدأت التحقيق حول حادثة الاعتداء على اللجنة في رمضان الماضي، وباشرت الموقع تمهيداً لضبط المعتدين وإحالتهم لجهات الاختصاص.