شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. آخر متعافي من كورونا بمستشفى الملك سلمان: أصبت بالفيروس رغم حرصي الشديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى آخر المتعافين من فيروس كورونا بأنه نقل العدوى من أحد المصابين على الرغم من أنه كان حريصا على اتباع الأجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامة .

وأوضح أبو عبدالعزيز الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، قبل مغادرته مستشفى الملك سلمان غرب الرياض، تفاصيل إصابته بأنه شعر بالتعب فجأة وأجرى المسحة التي أكدت إصابته بالفيروس، وبعدها توجه إلى المستشفى وتلقى العلاج.

وقدم أبو عبدالعزيز شكره لكل أفراد الطاقم الطبي على حسن عنايتهم ورعايتهم له، متمنياً أن يتلاشى هذا الفيروس وتزول هذه الفترة العصيبة موجها النصيحة للجميع بضرورة التقيد الإجراءات الإحترازية والالتزام بالتعليمات والسلوكيات الصحية ولبس الكمامة.