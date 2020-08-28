شكرا لمتابعة خبر عن صورة جديدة لـ «آل الشيخ» تثير ضجة بين المتابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على " تويتر " . ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على " تويتر " . وعلق " آل الشيخ " عليها قائلاً : NewProfilePic “صورة شخصية جديدة” . Advertisements وتفاعل المغردون مع الصورة التلقائية التي حظيت بآلاف من إعادة التغريد والتعليقات المادحة .

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