شكرا لمتابعة خبر عن بلدية عفيف تتفاعل مع فيديو البائع الذي رفض ارتداء الكمامة وتحيله للجهات المختصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تفاعلت بلدية محافظة عفيف، مع فيديو متداول ، أظهر وافدا يعمل بأحد المحلات رفض الإمتثال للإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة، بعد أن طالبه مواطن بذلك، وتوصلت إليه وأحالته للجهات المختصة .
وكان نشطاء التواصل الإجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لأحد الوافدين وهو يرفض إرتداء الكمامة في مخالفة صريحة للإجراءات الإحترازية من فيروس "كورونا، وتم التوصل إلى المحل والعامل من مراقب البلدية وتم تحرير غرامة وإحالة العامل للجهات المختصة.
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