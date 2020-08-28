فشل مهمة المبعوث القطري في غزة

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ويذكر أن قطاع غزة خلال الأيام الماضية حراكا قطريا مكوكيا عبر العمادي، الذي حاول أن يفرض على حركة حماس شروطاً جديدة لضمان استمرار الدعم القطري للحركة.
وكان العمادي انتقل إلى تل أبيب ومعه مطالب حماس والفصائل الفلسطينية، والتي تشترط رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وتزويده بالمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا، وإدخال أجهزة تنفس، إلا أنه تم رفض المطالب؛ حيث انتهت رحلته بالفشل وعاد إلى قطر.
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