اعتدى أحد ملاكها على لجنة التعديات في رمضان الماضي.. ملابسات إزالة محطة الوقود المقامة على أرض حكومية بجدة (صور)

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كشفت مصادر، أمس (الخميس)، تفاصيل إزالة أمانة جدة لمحطة وقود أنشئت على أرض حكومية بطريق مكة القديم، والتي سبق وحدث فيها اعتـداء على اللجنة المنفذة عند الحضور للإزالة من قبل أشخاص مجهولين في شهر رمضان الماضي.

وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة تفاجأوا في شهر رمضان الماضي بعدد من الأشخاص قاموا بالاعتـداء عليهم، مستخدمين أدوات مختلفة، لمنعهم من أداء مهمتهم بإزالة تعديات على أراضٍ للدولة.

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وأبانت، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن أحد المعتدين قام بصدم متعمد للمركبة الأمنية المرافقة للجنة، فيما تحطم زجاج إحدى المركبات التابعة للأمانة، وأصيب اثنان من الموظفين بإصابات متفاوتة، ما استدعى نقلهم للمستشفى..، ولاذ المعتدون بالفرار من الموقع.

وأكدت أن شرطة جدة بدأت التحقيق حول حادثـة الاعتـداء على اللجنة في رمضان الماضي، وباشرت الموقع تمهيداً لضبط المعتدين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وكانت الأمانة قد أزالت محطة وقود مقامة على مساحة تُقدر بنحو 1100م2 عند الكيلو 16، وشملت الإزالة 14 محلاً تجارياً وعدد 2 كشك داخل المحطة.



