أسرة مريضة سبعينية تتهم مستشفيين بجدة بالتسبب في بتر قدمها.. و”صحة جدة” ترد

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حمّلت أسرة مريضة سبعينية مستشفيين في محافظة جدة، مسؤولية بتر قدمها اليسرى واتهموهما بإهمال حالتها.

وأوضحت أسرة المريضة مهرة الشهري (70 عاماً)، أنها سقطت بالمنزل بشكل مفاجئ في شهر رمضان الماضي، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، حيث تبين إصابتها بجلطة في الجهة اليمنى من الدماغ.

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ونوهت إلى أن المريضة ظلت نحو 7 أشهر داخل المستشفى، ومن ثم جرى نقلها إلى مستشفى آخر، إلا أنهم فوجئوا بإخبارهم ببتر قدمها اليسرى من فوق الركبة، بدعوى إصابتها بالغرغرينا.

ونفت صحة جدة وفقاً لـ”سبق”، ما رددته أسرة المريضة بشأن إهمال حالتها في مستشفى الملك فهد ومستشفى العيون بجدة، مبينةً أنه تم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة في حينه للمريضة وتحسنت حالتها.

ولفتت إلى أن المستشفى تواصل مع أبناء المريضة لاستلام والدتهم عدة مرات، لكن لم يحدث تجاوب منهم وحدث تخاذل في استلامها.

