الملك سلمان يوجه بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض ساند

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا (ساند) .

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وثمن وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، اللفتة الملكية بالموافقة على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا (ساند)، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند، كما وجه بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

وأشار الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر.

من جهة أخرى أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.

