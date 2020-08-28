«الضمان الصحي» يحدِّد أفراد أسرة الموظف المشمولين بالتأمين

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع الموظفين لديه، وكذلك أفراد أسرهم المشمولين بالنظام، وذكر المجلس، عبر حسابه على تويتر أن المقصود بأفراد الأسرة المشمولين بالنظام هم «الزوجات- الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة- الأبناء البنات غير المتزوجات وغير العاملات».

وأضاف مجلس الضمان الصحي أن «صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع الموظفين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام»، ووجه أحد المواطنين استفسارًا مفاده بأن لديه موظفًا على الكفالة ويعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، فهل يجب عليه كصاحب شركة التأمين على الموظف فقط أم أنه ملزم بالتأمين على جميع أفراد عائلته؟

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