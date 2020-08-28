لمتابعة «التعليم عن بُعد».. الوزارة تدعو لتحميل تطبيق «تيمز»

لتسهيل حضور الفصول الافتراضية..
دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات، لتحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي.
وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»: «استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بُعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تطبيق تيمز على جهازك».
أعلنت وزارة التعليم، أمس الخميس، عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي «عن بعد» للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وعبر حسابها الرسمي، على «تويتر»، قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن هذا القرار جاء مراعاةً لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات.
وأوضحت الشهري أن «وزارة التعليم وجَّهت بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي (عن بُعد) للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من السابعة»، داعيةً لهم بعام دراسي موفق.
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