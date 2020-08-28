لمتابعة «التعليم عن بُعد».. الوزارة تدعو لتحميل تطبيق «تيمز»

دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات، لتحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»: «استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بُعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تطبيق تيمز على جهازك».

ولتحميل التطبيق اضغط هنا.

أعلنت وزارة التعليم، أمس الخميس، عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي «عن بعد» للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

Advertisements

وعبر حسابها الرسمي، على «تويتر»، قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن هذا القرار جاء مراعاةً لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات.

وأوضحت الشهري أن «وزارة التعليم وجَّهت بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي (عن بُعد) للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من السابعة»، داعيةً لهم بعام دراسي موفق.

اقرأ أيضًا:

«التعليم» توقف خدمات الشاي والقهوة بالمدارس.. والسلام «نظر»

«التعليم» تُعدِّل موعد بدء اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية