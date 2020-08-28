تطبيق «توكلنا» يفسِّر أسباب العطل عند بعض المستخدمين

كشف تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة عن بعض أسباب تعطله عند بعض المستخدمين، بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «من كان غير موجود داخل المملكة وأولاده في المملكة كيف يعرف حساباتهم وهو لا يستطيع أن يعمل حساب في توكلنا».

ورد الحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع «تويتر» قائلًا: «أخي الكريم التطبيق لا يعمل إلا داخل المملكة فقط.. الرجاء التأكد من أن مالك الحساب موجود في المملكة، عدم تشغيل برامج vpn، والتأكد من المعلومات المدخلة».

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