تطبيق «توكلنا» يفسِّر أسباب العطل عند بعض المستخدمين

يعمل داخل المملكة فقط..
كشف تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة عن بعض أسباب تعطله عند بعض المستخدمين، بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «من كان غير موجود داخل المملكة وأولاده في المملكة كيف يعرف حساباتهم وهو لا يستطيع أن يعمل حساب في توكلنا».
ورد الحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع «تويتر» قائلًا: «أخي الكريم التطبيق لا يعمل إلا داخل المملكة فقط.. الرجاء التأكد من أن مالك الحساب موجود في المملكة، عدم تشغيل برامج vpn، والتأكد من المعلومات المدخلة».
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