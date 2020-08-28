السعودية اليوم / ليبيا تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 من اغسطس 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 355 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 12629 إصابة ، بينها 11093 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 226 حالة، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 1310 حالات.

// انتهى //

12:07ت م

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طرابلس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 من اغسطس 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و7 حالات وفاة .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 12629 إصابة ، بينها 11093 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 226 حالة، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 1310 حالات.// انتهى //12:07ت م0028

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