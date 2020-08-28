السعودية اليوم / الرئيس الكوري الجنوبي يرشح وزيرًا جديدًا للدفاع



سيئول 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

رشّح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم القائد العام للقوات البرية الجنرال "سيو ووك" وزيرًا جديدًا للدفاع.

وأشار المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية إلى خبرة سيو الكافية في المناورات الميدانية والعمليات العسكرية إضافة إلى خبرته في العمليات المشتركة للقوات الكورية والأمريكية.

وفي حال اعتماد تعيين سيو بعد جلسة استماع للبرلمان، فسيحل محل الوزير السابق "جيونغ كيونغ-دو".

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11:30ت م

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