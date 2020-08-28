السعودية اليوم / 4829 إصابة بكورونا جديدة في روسيا



موسكو 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

سجلت روسيا اليوم 4829 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان أنه سجّل 110 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 16914 شخصًا، مشيرًا إلى تعافي 5905 أشخاص، ليصل عدد المتعافين إلى 798466 شخصًا.

// انتهى //

11:01ت م

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موسكو 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسسجلت روسيا اليوم 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 980405 إصابات.وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان أنه سجّل 110 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 16914 شخصًا، مشيرًا إلى تعافي 5905 أشخاص، ليصل عدد المتعافين إلى 798466 شخصًا.// انتهى //11:01ت م0023

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