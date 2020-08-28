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فيديو.. معاقبة بائع آسيوي رفض ارتداء الكمامة وتحدى الاحترازات
بلدية عفيف: تم تغريمه وإحالته للتحقيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثق مقطع فيديو متداول عامل بقالة آسيوي رفض ارتداء الكمامة بالرغم من طلب أحد المواطنين منه ذلك؛ ضارباً عرض الحائط بالإجراءات الوقائية والاحترازات التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وظهر العامل في الفيديو وهو يرفض وضع الكمامة فيما يحاول موثق المقطع إقناعه بأهمية وضعها لكن دون جدوى بالرغم من وجود الكمامات في البقالة.
وتعليقًا على ذلك قالت بلدية محافظة عفيف إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لعامل بأحد المحلات يرفض ارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية، فقد تم التوصل إلى المحل والعامل من مراقب البلدية وتم تحرير غرامة وإحالة العامل للجهات المختصة.
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