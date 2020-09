8 معلومات عن Alexandre Dumas مؤلف رواية الفرسان الثلاثة 

2020-08-28

يحتفل قوقل بمؤلف روايات المغامرة والإثارة ألكسندر دوما Alexandre Dumas الذي كتب الروايتين الأيقونيتين: الكونت دي مونت كريستو The Count of Monte Cristo والفرسان الثلاثة The Three Musketeers.

ويأتي هذا الاحتفال بالكاتب الفرنسي الشهير في الذكرى السنوية لنشر الجزء الأول من رواية الكونت ومن المقرر أن يعمل قوقل على تضمين تمثيل مرئي لقصة الرواية داخل احتفال محرك البحث.

من هو Alexandre Dumas؟

1- وُلد الكسندر في عام 1802، وحصل على لقب جدته لأبيه ماري سيزيت دوما، وهي امرأة من أصل أفريقي اُتخذت جارية في سان دومينغو هايتي الآن.

2- قبل أن يصبح روائيًا، حقق نجاحًا ككاتب مسرحي عندما انتقل إلى باريس عام 1822، وفي الأربعينيات من القرن التاسع عشر، فاز بشهرة خاصة لقصص مغامراته المتهورة، والتي كان الفرسان الثلاثة أكثرهم شهرةً.

3- نُشرت رواية الكونت دي مونت كريستو بشكل متسلسل على مدار عامين، بدءًا من 28 أغسطس 1884، في صحيفة جورنال أوف ديباتس الفرنسية Les Journal des Débats.

4- في كتابته لروايات المغامرات، استند Alexandre Dumas دومًا إلى تجارب والده الجنرال توماس ألكسندر دوما ديفي دي لا بايتيري، الذي تمتع بمهنة مرموقة في الجيش الفرنسي.

4- رغم مرور عقود، إلا أن دوما لا يزال أحد أكثر المؤلفين الفرنسيين قراءة على الإطلاق.

5- تُرجمت كتبه إلى أكثر من 100 لغة مختلفة.

6- أصبح ابنه ألكسندر دوما فيلس روائيًا وكاتبًا مسرحيًا ناجحًا.

7- نشر دوما أكثر من 100 ألف صفحة خلال حياته المهنية.

8- توفي دوما في 5 ديسمبر 1870، عن عمر يناهز 68 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا كبيرًا.

