توجه لتوطين «البقالات» وخطة لسعودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريباً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية توطين منافذ بيع " البقالات " وذلك بعد الإنتهاء من الدراسة الحالية لقطاع التجزئة في المملكة .
كما تدرس الوزارة آلية للتوطين مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول الأنشطة المستهدفة للتوطين مع زيادة التوطين وفقاً لحجم المنشأة بحيث يصل إلى 70 % .
ويأتي قطاعي الصحة والهندسة على رأس أولويات الوزارة للتوطين بجانب عدد من التخصصات الرئيسية .
جاء ذلك في تصريح لمدير توطين القطاع التجاري في الوزارة خلال ندوة عن بعد مع غرفة الشرقية حول التوطين ، إذ أكد أن الوزارة استهدفت الوظائف القيادية سابقاً وأن قطاع التجزئة مناسباً لحملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم وبعض الخريجين الذين يفتقرون للخبرة ويجدون صعوبة في التوظيف .
وأضاف أن الدولة تبذل جهود مشتركة لمحاربة التستر التجاري الذي يقف عائقاً ضد التوطين الحقيقي وهو على أولويات الوزارة .
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