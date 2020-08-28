شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إصدار ترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية عبر بوابة الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للترفيه اليوم الجمعة الخطوات اللازمة لإصدار ترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية عبر بوابة الترفيه . أوضحت الهيئة العامة للترفيه اليوم الجمعة الخطوات اللازمة لإصدار ترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية عبر بوابة الترفيه . وأبانت الخطوات المطلوبة بكل سهولة في انفوجرافيك كالتالي : 1- إصدار السجل النجاري . 2- تقديم الطلب . 3- دراسة الطلب. Advertisements 4- إصدار الترخيص. 5- إصدار رخصة البداية. 6- اصدار رخصة الدفاع المدني. ويأتي ذلك للتيسير على المستثمرين في قطاع الترفيه ضمن خطة المملكة الطموحة لرفع إيرادات القطاع الترفيهي وزيادة الإستثمارات المحلية . إقرأ أيضاَ :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوات إصدار ترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية عبر بوابة الترفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.