شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» توضح الخيارات التعليمية المتاحة عن بُعد لمرحلة رياض الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم ندى السماعيل، بأن الوزارة اهتمت برياض الأطفال الغير تزامني، واهتمت المنصات بدور المعلم والدور التفاعلي له مع الطفل ، كما أنها جعلت فترة الدراسة مفتوحة وغير محددة بوقت.

وأوضحت السماعيل بأن الوزارة جعلت فترة الدراسة مفتوحة بما يتناسب مع ظروف الأسرة كما أتاحت ذلك على جميع الوسائل " الآيفون والأندرويد.

وتابعت بأن رروضة الأطفال الغير تزامني "عن بعد" تخدم الفئة العمرية الخاصة برياض الأطفال من سن 3 سنوات وحتى 6 سنوات، وتتكون من 11 وحدة مقسمة على الفصلين الدراسيين الأول والثاني بشكل جاذب للأطفال الوحدة الأولى على سبيل المثال تستمر لأسبوعين تليها الثانية والثالثة حتى نهاية الفصل الأول ثم الثاني.