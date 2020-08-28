شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة الإطاحة بعمالة مخالفة استغلت فيلا سكنية لتخزين الكمامات والأدوية المغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين اليوم الجمعة عن الإطاحة بعمالة مخالفة استغلت فيلا سكنية لتخزين الكمامات والأدوية مجهولة المصدر والجوالات المقلدة وغيرها من المواد بهدف تعطيش السوق المحلي والتربح الغير مشروع .

وأظهر مقطع فيديو لحظة اقتحام ممثلي وزارة التجارة الفيلا ضمن الحملة الأمنية المشتركة مع الجمارك وهيئة الغذاء والدواء ، وتم ضبط أكثر من 2 مليون كمامة ، و1688 جوال مقلد ، و2084 سلك شاحن مغشوش ، وأكثر من 2500 اكسسوار مقلد لأجهزة الجوالات .

وأكدت " التجارة " أن هذه العمالة تهدف لتخزين السلع ورفع سعرها بعد ذلك ، حيث تم الكشف عن شقة سكنية تتبع نفس الفيلا يتم استغلالها لتجهيز الهواتف المحمولة المقلدة إلى ما قبل التوزيع ، وتم القبض على جميع المخالفين وإتخاذ الإجراءات النظامية .