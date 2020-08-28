مسابقة الحلم 2020 .. معلم سعودي يربح جائزة 100 ألف دولار

أعلن الإعلامي السوري مصطفى الآغا مقدم برنامج صدى الملاعب، يوم الخميس 27 أغسطس 2020، عن فوز معلم من المملكة العربية السعودية في جائزة 100 ألف دولار أمريكي ضمن مسابقة الحلم 2020.

وقال الآغا في ختام حلقة صدى الملاعب الذي يبث عبر قناة أم بي سي، إن المعلم حسن فقيهي من السعودية فاز في نتيجة سحب مسابقة الحلم الأخير الذي جرى على جائزة مالية ضخمة قدرها مائة ألف دولار.

وأجرى مصطفى الآغا، اتصالا هاتفيا مع الأستاذ فقيهي، إذ عرفه عن نفسه وتبادلا التحية، وأخبره بأنه من محافظة جازان بالمملكة السعودية، ويعمل معلما في مبحث الجغرافيا للفرع الأدبي.

وذكر رابح جائزة الحلم أنه إذا توفرت الأموال اللازمة، يمكنه فعل الكثير فيها، لافتا إلى أنه يتمنى طوال حياته أن يبني بيتا خاصا بأسرته الصغيرة أو سداد الديون المتراكمة عليه.

وأوضح أنه متزوج منذ سنوات طويلة ولديه خمسة أبناء من المتفوقين في المدارس، منوها إلى أنه اشترك في مسابقة الحلم أربع مرات، وكان لديه إحساس بأنه سيفوز فيها يوما ما.

وأضاف أنه أرسل رسالتين اليوم خلال مشوار له في السيارة مع أصدقائه، مبينا أنه لم يخبر أصدقائه بأنه شارك في مسابقة الحلم إنما زوجته فقط؛ لأنها شريكة حياته ولا يخفي عنها.

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بدوره، أكد الآغا للمشترك السعودي فقيهي بأنه فاز بجائزة 100 ألف دولار من مسابقة الحلم، مقدما له التهنئة الحارة بهذا الإنجاز، وأن يتمكن من تأسيس المنزل الخاص به في القريب.

من جانبه، عبّر فقيهي عن سعادته البالغة عقب إعلان فوزه في سحب الحلم اليوم، متابعا إن هذه المسابقة العربية فيها مصداقية كبيرة جدا، وأتمنى التوفيق إلى جميع المشتركين فيها.

وختم الآغا حلقة صدى الملاعب بالإعلان عن جائزة جديدة في مسابقة الحلم بقيمة ربع مليون دولار أمريكي سيفوز فيها شخص واحد، داعيا جميع المتابعين إلى المشاركة وعدم التردد.

وصدى الملاعب هو برنامج تعرضه قناة إم‌ بي‌ سي 1 التي يبثها مركز تلفزيون الشرق الأوسط، في البداية كان يقدمه المذيع محمد الشهري كل جمعة الساعة 11م عن الكرة السعودية فقط استمر على ها الحال لمدة 3 سنوات وبعدها توقف عرض البرنامج بسبب انشغال محمد الشهري بالتحضير لبرنامج حروف وألوف (برنامج رمضاني) وثم عاد البرنامج بحلة جديدة برنامج رياضي يعرض يوميًا لمدة ساعة واحدة من التانية عشر والنصف إلى الواحدة والنصف صباحًا.

ويقدم البرنامج مصطفى الأغا يعرض جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية ويناقش العديد من المواضيع الرياضية، ويتم من خلاله استضافة عدد كبير من المختصين والمحللين لإثراء البرنامج أكثر.