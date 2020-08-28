تسجيل حالة وفاة لفلسطيني بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لفلسطيني بالمملكة العربية السعودية.

وأفادت الوزارة في تغريدة لها على تويتر، بتسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطنة ايمان شعبان عواد ابو العين (52) عاما، بسبب فيروس كورونا.

ويوم أمس، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين مساء الخميس، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات الفلسطينية، بعد تسجيل حالات جديدة بين الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بعدم تسجيل وفيات جديدة في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي، ليستقر العدد عند 233 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 5653 بعد تسجيل إصابات جديدة في أميركا، وحالات التعافي إلى 1910، وفق وكالة وفا.

وفي هذا السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من: واشنطن، ونيوجرسي، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3413 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم العاشر على التوالي في صفوف الجالية، ليبقى العدد 72 حالة وفاة.