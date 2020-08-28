“التعليم” تُعدل موعد الدوام المدرسي لطلاب المتوسطة والثانوية

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أعلنت وزارة التعليم تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية، موضحة أن ذلك جاء مراعاة لظروف الطلاب والطالبات، وأسرهم، وكذلك المعلمين والمعلمات.

وأضافت أن الموعد الجديد لبدء اليوم الدراسي للمرحلتين سيكون الساعة 9 صباحاً بدلاً من 7.

