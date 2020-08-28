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أعلنت وزارة التعليم تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية، موضحة أن ذلك جاء مراعاة لظروف الطلاب والطالبات، وأسرهم، وكذلك المعلمين والمعلمات.
وأضافت أن الموعد الجديد لبدء اليوم الدراسي للمرحلتين سيكون الساعة 9 صباحاً بدلاً من 7.
كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم” تُعدل موعد الدوام المدرسي لطلاب المتوسطة والثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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