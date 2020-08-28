الحكم بالسجن المؤبد على منفذ مـجزرة مسجدي نيوزيلندا

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صدر حكم أمس (الخميس) من القضاء النيوزيلندي ويعد الأول في تاريخه، بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط على الإرهـابي “برينتون تارانت” الذي ارتكب مـجزرة مسجدي نيوزيلندا وراح ضحيتها 51 مسلماً.

وكان تارانت وهو أسترالي الجنسية (29 عاماً)، قد اعترف في وقت سابق باتهامات القتـل الموجهة إليه وعددها 51، واتهامات الشروع في القتـل وعددها 40، كما أقر بتهمة ارتكاب عمل إرهـابي خلال جلسة محكمة كرايستشيرش العليا في أسوأ حـادث إطلاق نـار عشوائي في نيوزيلندا.

