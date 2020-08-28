أمر ملكي بالتمديد لأمير جازان 4 سنوات قادمة

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صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالتمديد لأمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لمدة 4 سنوات قادمة.

ورفع الأمير محمد بن ناصر الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة الثقة الملكية بالتمديد له أميرًا لجازان، وذك عبر تغريدة له بحسابه الرسمي في “تويتر”.

وقال أمير جازان: “أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، خالص الشكر والتقدير والامتنان بصدور الثقة الكريمة بالتمديد لنا أميرًا لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات قادمة.. سائلين المولى -عزوجل- العون والسداد لخدمة الدين والوطن والمواطن والمنطقة في ظل قيادته الحكيمة”.

