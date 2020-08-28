“هيئة النقل” تعلن توفير خدمة النقل بالحافلات للقادمين عبر المنافذ البرية

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، (الأربعاء)، عن توفير خدمة النقل للقادمين من خارج المملكة عبر المنافذ البرية من خلال رحلات شركة “سابتكو”. Advertisements وأوضحت الهيئة أن الرحلات تتم وفقاً لما سمحت به الجهات المختصة في المديرية العامة للجوازات والجمارك السعودية. يُذكر أن المديرية العامة للجوازات أعلنت السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة.





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