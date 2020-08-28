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أكد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أنه يُمنع استخدام الشيشة وإشعال النار في الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات بأمر من البلدية؛ وذلك حرصاً على سلامة وصحة مرتاديها والممتلكات العامة.
وأوضح وفقاً لـ”الوطن”، أن ارتكاب الشخص لمثل هذه الأفعال يُعرّض نفسه لغرامة مالية قدرها 1000 ريال، مبيناً أن مراقبي البلدية يقومون بالتنبيه قبل تطبيق الإجراءات النظامية، إضافة إلى وجود لوحات إرشادية بالمواقع تُبين ذلك.
وأضاف أن البلدية حرصت على تقديم أفضل الخدمات للمتنزهين وخصصت مواقع للشواء؛ من أجل المحافظة على الأماكن العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: استخدام الشيشة في المتنزهات مخالفة وهذه غرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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