أمريكا تجدد تحذير مواطنيها من السفر إلى تركيا بسبب كورونا والإرهاب

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جددت الحكومة الأمريكية، اليوم، تحذيرها من السفر إلى تركيا الذي نشر في 6 أغسطس. وجاء في التحذير الجديد، أنه «بسبب جائحة كورونا نتجنب البلدان التي تكون فيها خطورة، منها تركيا، التي تُعد في المستوى الثالث، من حيث الإصابات بفيروس كورونا».
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت منع ذهاب المواطنين الأمريكان بسبب خطر الإرهاب، في المحافظات التركية الـ13 وهم: باتمان، وبينجول، وبدليس، وديار بكر،وغازي عنتاب..، وهاتاي، وكيليس، وماردين، وشانلي أورفا، وسيرت، وتونجلي، وفان، شيرناك، وهكاري، حسبما أفاد موقع «سوزجو» التركي.
وفي تحذير وزارة الخارجية الأمريكية الجديد اليوم، تم احتساب هكاري وشرناق فقط كمقاطعات لا يمكن للمواطنين الأمريكيين الذهاب إليها بسبب التهديد الإرهابي. ونصحت أيضًا بعدم الاقتراب من محيط 10 كم من الحدود التركية السورية لمواطني الولايات المتحدة.
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