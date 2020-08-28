على رأسها السعودية.. هذه أسرع شبكات 5G في العالم

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وتعتمد “أوبن سيغنال” مقياساً لفهم تجربة الهاتف المحمول الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ5G، يأخذ بعين الاعتبار متوسط سرعات التنزيل على شبكات الجيل الخامس والرابع بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرق للاتصال بكل تقنية.

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ويقارن تقرير شركة تحليلات المحمول التجربة الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ5G عبر 12 سوقاً من أسواق العالم الرائدة التي أطلقت التقنية.

وجاءت السعودية على القائمة كالدولة التي تتمتع بأسرع سرعة تنزيل على شبكة الـ5G، بسرعة تنزيل بلغت 144.5 ميغابايت في الثانية، تلتها كندا، بسرعة تنزيل تبلغ 90.4 ميغابايت في الثانية، ومن ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث، بسرعة تنزيل تبلغ 75.6 ميغابايت في الثانية.

وبحسب التقرير، فإن مستخدمي خدمة شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة لديهم أبطأ تجربة سرعة تنزيل إجمالية بمعدل سرعة يبلغ 32.6 ميغابايت في الثانية.

