شرطة الشرقية تعلن حصيلة مسروقات التشكيل العصابي المضبوط بالظهران

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطن، ومصريِّيْن) تتخصص في سرقة الشاحنات والحديد، بحسب مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والتزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن شرطة محافظة الظهران من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ العصابي.

وبيَّن أن التشكيل العصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطن ومقيمين من الجنسية المصرية أعمارهم في العقد الرابع)، لتورطهم بسرقة 5 شاحنات نقل خفيف، متعطلة وغير مستخدمة، وتزوير رُخص سير لها، وبيعها على أنها تالفة.

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إضافة إلى سرقة 14 طن حديد من برج تحت الإنشاء في محافظة الخبر، وضُبط بحوزتهم عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تزوير الوثائق ومبلغ 22 ألف ريال، وعدد من رُخص السير المزورة.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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