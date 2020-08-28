شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر؛حيث يتم ذلك من خلال 5 خطوات.

وتتمثل تلك الخطوات في: تسجيل الدخول في حسابك على أبشر؛ ثم الذهاب إلى خدمات المركبات واختيار الاستعلامات، واختيار "صلاحية التأمين على المركبات"، ثم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين، وأخيرًا سيتم عرض صلاحية التأمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد قالت في وقت سابق، أن قيمة الغرامة المالية التي تتطلبها عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 150ريالًا.