سر الكافيين الذي يحذر منه الأطباء وأفضل البدائل

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يحذر الأطباء دائمًا من خطورة الإفراط في تناول القهوة والمشروبات الغازية لاحتوائهما على ” الكافيين”، إذ تتردد عبارة ” الكافيين ” في أذهان الجميع، ولكن الغالبية العظمى تجهل أسراره.

يتواجد في القهوة والشاي

تقول استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي لـ”المواطن” : “الكافيين هي مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في القهوة والشاي وبعض النباتات، وهو مُنشط للجهاز العصبي المركزي، والقلب والعضلات، والمراكز التي تتحكم في ضغط الدم، ويمتص بسرعة من المعدة إلى الدم، والاستهلاك المبالغ للكافيين يسبب الأرق والتوتر وزيادة ضربات القلب، والشعور بالغثيان، واضطراب المعدة، والصداع”.

تعوّد وليس إدمانًا

وبينت إن إدارة الأغذية والأدوية توصي بتناول 400 مليجرام يوميًا أو كوبين – ثلاثة أكواب قهوة يوميًا، وقد يكون هذا هو سر التعود على القهوة والمشروبات الغازية، لذا ينصح الأطباء بضرورة الحد من تناول القهوة والشاي إذ إنه يسبب التعوّد وليس الإدمان – كما يعتقد البعض- ويخلط في مفهوم الكلمتين، كما أن الدراسات كشفت أن للكافيين تأثيرًا سلبيًا على الحمل والخصوبة ومراقبة الجلوكوز والجوانب الصحية الأخرى.

أرق ورعشة وهشاشة

وأكدت الدكتورة البيشي، أن تخطي الكمية الموصي بها من الكافيين ينتج عنه آثار ضارة على الصحة،منها الإصابة بالأرق والتوتر، والرعشة، وعدم انتظام ضربات القلب ومشاكل النوم، بجانب ارتفاع ضغط الدم لدى بعض مرضى الضغط، بجانب التعرض لهشاشة العظام، حيث أثبتت الدراسات أن الاستهلاك المفرط للكافيين يؤدي إلى حدوث هشاشة كبيرة في العظام، ونقص نسبة الكالسيوم في الجسم، وخاصة في مرحلة البلوغ.

البدائل المتاحة لمواجهة الكافيين

ونصحت الدكتورة البيشي، بتناول البدائل المتاحة للحد من زيادة كمية الكافيين في الجسم وأهمها الماء؛ فذلك يساعد على خروج كميات كبيرة أثناء التبول، وبالتالي إخراج السموم من الجسم، الحرص على تناول العصائر الطازجة، تناول شاي الزنجبيل، وفي حالة تناول الشاي فالأفضل أن يكون مدعومًا بالحليب.

