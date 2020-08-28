“وقاية” توضح آلية السماح بعودة الموظف المصاب بفيروس كورونا لعمله

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نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، أمس (الأربعاء)، دليلًا للتعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أماكن العمل.

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وأوضح الدليل أنه يُسمح للموظف بالعودة إلى العمل بعد التعافي، وذلك بعد إحضار ما يثبت شفاءه من المرض من منشأة صحية أو وفقًا للآلية التي حددها الدليل.

وتشمل الآلية التي حددها الدليل، أنه في حالة عدم إجراء اختبار “PCR”، يمكن للموظف العودة للعمل، إذا لم يعانِ الحمى لمدة 72 ساعة على الأقل ودون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة، وتحسنت الأعراض الأخرى كالسعال أو ضيق التنفس، ومرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور العرض لأول مرة.

كما يبين الدليل أنه في حال إجراء الموظف اختبارا مخبريا “PCR”، فيمكنه العودة لمقر العمل إذا لم تعد لديه حمى بدون استخدام أدوية خافضة للحرارة، إضافةً إلى تحسن الأعراض الأخرى، وإجرائه اختبارين سلبيين على التوالي، بفارق 24 ساعة على الأقل.

