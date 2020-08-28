“الصحة” ترد على بعض المفاهيم الخاطئة بشأن ممارسة الرياضة

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أكدت وزارة الصحة أهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي سواء كان الشخص نحيفاً أو سميناً، محذرةً من خطورة وأضرار قضاء أغلب الوقت في الجلوس وعدم الحركة.
وأوضحت الوزارة رداً على مَن يعتقد بأن الهدف من الرياضة تنزيل الوزن فقط، أن رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً تعمل على تحسين المزاج والصحة بشكل عام، مشيرةً إلى أن التنوع بين الرياضات الهوائية ورياضة المقاومة يحسّن مستوى اللياقة.
ولفتت إلى أن عدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى زيادة الخمول في الجسم وتعكر المزاج وتسبب آلامًا في المفاصل، مؤكدةً أن راحة الجسم ليست بالجلوس أغلب الوقت وإنما بالحركة وممارسة الرياضة.
ودعت الجميع إلى المحافظة على الصحة الجسدية والعقلية من خلال اتباع نظام غذائي ورياضي متوازن.
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